“Diabão” é preso em Sena Madureira após incendiar Garagem Municipal

Da redação ac24horas 09/08/2017 09:36:14

“Diabão” é o apelido do homem que incendiou a Garagem Municipal de Sena Madureira, no último final de semana. A Polícia conseguiu identificá-lo e agora a Justiça toma as providências devidas no sentido de enquadrá-lo pelo ato criminoso.

O que mais chamou a atenção dos policiais é que o infrator foi encontrado com várias queimaduras pelo corpo: nos braços, nas pernas e, inclusive, no rosto. Ninguém sabe ao certo de que forma ele se queimou, mas tudo indica que foi no momento em que ateou fogo na garagem.

O Major Casagrande, comandante da Polícia Militar de Sena, falou sobre o caso. “Ele foi o responsável como um dos autores do incêndio. Ele foi ouvido na Delegacia de Sena e os demais procedimentos estão sendo adotados”, comentou.

A própria polícia prestou socorro ao infrator no sentido de encaminhá-lo ao hospital para receber atendimento médico.

Com informações do Sena Online