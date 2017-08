Friale prevê retorno de chuvas e onda de frio semana que vem

09/08/2017

Ainda não serão chuvas generalizadas, mas as condições atmosféricas estarão favoráveis às precipitações durante quase toda a próxima semana, pelo menos até por volta do dia 18, prevê o pesquisador meteorológico Davi Friale. Em algumas áreas, poderão ocorrer chuvas fortes e volumosas, principalmente no leste e no sul do Acre, no norte e oeste de Rondônia, no sudeste, sul e sudoeste do Amazonas, no sul e oeste de Mato Grosso e nas planícies da Bolívia e do sudeste do Peru

No leste e sul do Acre, no oeste e norte de Rondônia, no sudoeste e oeste de Mato Grosso e na Bolívia, poderão ocorrer chuvas fortes e volumosas, com raios e ventanias, entre sábado e segunda-feira, devido à aproximação de uma fraca frente fria e à penetração de pulsos úmidos do Atlântico.

No fim da próxima semana deverá voltar a chover mais forte, pois uma intensa onda de frio polar deverá gerar uma forte frente fria que, com a umidade originária do oceano Atlântico, provocará chuvas mais intensas e tempestuosas na região.

Assim, os níveis do rio Acre e de outros rios da região os quais, hoje, estão com nível muito baixo, deverão ter um pequeno aumento nos próximos dias ou, pelo menos, deixarão de diminuir por algum tempo, aliviando a seca deste inverno.

Chuvas após 20 dias

Após mais de 20 dias seco e ensolarado, as chuvas voltaram nesta quarta-feira, 9 de agosto, em vários lugares do Acre. Choveu forte e intensamente no município de Assis Brasil, no Alto Acre, por mais de 4 horas consecutivas. O acumulado, até as 11 horas da manhã, já era de 36,0mm, próximo à nascente do rio Acre. Na cidade, o volume acumulado já passava de 14,0mm.

Ontem, terça-feira, choveu também no vale do rio Liberdade, com volume de 10,6mm medido na ponte da BR-364. Choveu também no município de Mâncio Lima, principalmente na serra do Divisor, além de pontos isolados de outros municípios nos vales dos rios Juruá e Tarauacá.