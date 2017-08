Clamando por segurança, representantes de sindicatos fazem protesto no Terminal

09/08/2017

Representantes de diferentes entidades sindicais da Saúde realizaram na manhã desta quarta-feira, 09, no Terminal Urbano de Rio Branco uma manifestação pedindo mais segurança nas unidades públicas do setor.

João Batista, do Sindicato da Saúde, disse que a situação já passou do limite, pois os servidores não têm condições de trabalho e vivem com medo de assaltos e até assassinatos dentro das unidades. “Já tivemos companheiros assaltos e vigilantes assassinados sem que o Estado tome providências”, comentou.

Após o protesto, os sindicalistas redigiram um documento para ser encaminhado para todas as instituições públicas com pedidos de providências sobre segurança.

“Não podemos ficar reféns da violência sob pena de punirmos a população com a prestação de um serviço ruim”, disse Francinete Barros, secretaria geral do Sintesac.

Participaram da manifestação representantes do Sintesac, Sindmed, Sindicato dos Vigilantes, Sindifac e CUT.