Chuva de granizo assusta moradores do município de Santa Rosa do Purus

Da redação ac24horas 09/08/2017 15:55:54

Uma forte chuva acompanhada de granizo derrubou árvores, caixas d’água, alagou quintais e destelhou casas no município de Santa Rosa do Purus, no interior do Acre, na tarde desta quarta-feira, 09.

O temporal, que assustou os moradores da pequena cidade, foi registrado via celular.

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou que mais chuvas carregadas de temporais devem ocorrer durante o período. Choveu forte e intensamente também no município de Assis Brasil, no Alto Acre, por mais de 4 horas consecutivas.

O acumulado, até as 11 horas da manhã, já era de 36,0mm, próximo à nascente do rio Acre. Na cidade, o volume acumulado já passava de 14,0mm.