Vereador apresenta projeto que obriga empresas de ônibus a instalarem “botões do pânico”

Da redação ac24horas 08/08/2017 10:53:07

Um projeto de lei do vereador Roberto Duarte (PMDB) quer obrigar a instalação de um dispositivo dentro dos ônibus das empresas do transporte público de Rio Branco com o objetivo de ajudar na segurança dos motoristas e passageiros.

O chamado “botão do pânico” seria acionado pelo motorista direto da cabine do ônibus em caso de crimes como assaltos, roubos, casos de violência contra os funcionários ou entre passageiros e destruição do veículo por vandalismo.

A redação do projeto informa que acionado o botão, o letreiro do ônibus emitirá uma informação, com a palavra perigo e enviará os dados por meio de sistema de posicionamento global (GPS), à central de monitoramento da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS, que deverá adotar as providências cabíveis.

“É uma alternativa pra trazer de volta pelo menos uma sensação de segurança para o motorista e passageiros”, diz o vereador. O projeto será apresentado na sessão desta terça-feira.