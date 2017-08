Tesouro Nacional: Estado do Acre depende em até 75% dos repasses do governo federal

Da redação ac24horas 08/08/2017 10:15:52

A maioria esmagadora dos municípios brasileiros tem elevada dependência dos estados e do governo federal para fechar as contas. Segundo estudo divulgado nesta segunda-feira, 7, pelo Tesouro Nacional, as transferências federais e estaduais corresponderam a mais de três quartos do Orçamento em 82% das prefeituras em 2016. O Acre está incluso no grupo dos 6 Estados onde a dependência dessas transferências varia de 50% e 75%.

Segundo o Boletim Balanço em Foco, que traz a análise dos principais dados do Balanço do Setor Público Nacional referente ao ano passado, apenas 1,81% dos municípios tiveram menos da metade do Orçamento atrelada a repasses dos governos estaduais e da União no ano passado.O Tesouro também analisou a dependência dos estados em relação aos repasses federais. Alem do Acre, no Amapá, Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe os recursos da União corresponderam a uma faixa entre 50% e 75% das receitas locais. O estudo não divulgou os percentuais de dependência para cada estado.Em sete estados (Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo), a razão de dependência ficou abaixo de 25%. No Distrito Federal e nos demais estados, o indicador ficou entre 25% e 50%. Roraima foi a única Unidade da Federação a não entrar no levantamento.