Suspeito de assalto é baleado após troca de tiros com a PM

Archibaldo Antunes 08/08/2017 14:16:36

Valdemir Freitas Dias, de 18 anos, mais conhecido por “Mimi”, foi baleado na madrugada desta terça-feira, 8, após troca de tiros com uma guarnição da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul. Ele estava na garupa de uma motocicleta quando o veículo foi perseguido pela PM. Na tentativa de abordagem o suspeito atirou contra a viatura. No revide, Valdemir acabou ferido na perna. Seu comparsa conseguiu fugir.

O delegado Alexnaldo Batista informou que a arma usada pelo suspeito é uma pistola 9mm, de fabricação italiana. Seu uso em outros crimes será investigado.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar fazia ronda pelo centro da cidade, por volta das 2h20, quando recebeu a informação, prestada por Claudiomar de Souza e Josemar Vasconcelos, de que minutos antes eles haviam sofrido uma tentativa de assalto na rodovia AC-405.

Logo depois os policiais militares se depararam com uma dupla que trafegava em alta velocidade em uma CG Titan, de placa NAE 5462, e passaram a perseguir o veículo.

Na delegacia, soube-se que a moto tinha sido roubada horas antes do comunicado à guarnição sobre a tentativa de assalto na AC-405. O proprietário já se encontrava no local para registrar a ocorrência. Ele afirmou à polícia que no momento da abordagem, o acusado disparou dois tiros contra uma van que trafegava em sentido contrário, provavelmente achando se tratar de uma viatura policial.

Valdemir recebeu atendimento médico do Samu e foi encaminhado ao hospital para tratamento.

À reportagem do ac24horas, o delegado Alexnaldo Batista afirmou que ele será indiciado por roubo à mão armada, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e disparo em via pública.