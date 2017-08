“Quem faz criticas sobre destinação de recursos para um hospital desconhece o sofrimento de uma pessoa com câncer”, diz Jéssica Sales

08/08/2017

Em 2016 o Barretinho atendeu 78 pacientes do Acre que efetuaram 813 procedimentos; Em 2017 de janeiro a julho, 70 pacientes acreanos realizaram 566 procedimentos, entre consultas médicas e multidisciplinar, exames laboratoriais, exames de imagem, quimioterapias e cirurgias

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) disse que ficou assustada com o que ela classifica como “politicagem” por parte de pessoas ligadas a partidos políticos que trataram a destinação de uma emenda de sua autoria no valor de R$ 500 mil para o Hospital do Câncer de Barretos – unidade de Porto Velho (RO), que atende dezenas de pacientes do Estado do Acre, como uma falha grave de seu mandato e motivo para que ela passasse a sofrer ataques e duras criticas nas redes sociais.

“Quem critica sobre destinação de recursos para um hospital desconhece o sofrimento de uma pessoa com câncer. O Baretinho não é um hospital de Rondônia, mas do Brasil. É uma unidade referência em oncologia. O hospital atende pessoas portadoras de câncer de todo o Brasil, principalmente as das classes menos favorecidas. Visitei a unidade de saúde e constatei um grande número de acreanos que são atendidos lá. Pessoas carentes que precisam de um bom tratamento”, diz Jéssica Sales.

Ela destaca que o Hospital de Barretos sobrevive de doações e não faz parte da rede pública de saúde da cidade de Porto Velho. “O atendimento é totalmente gratuito e a missão deles é, em primeiro lugar, oferecer amor e carinho a todos que chegam lá para receber tratamento. Desde o paciente até os seus familiares, todos recebem muito amor e atenção, inclusive os pacientes acreanos que buscam a cura para essa doença tem números expressivos no nosso Acre”, destaca a peemedebista.

Os recursos de emenda impositiva da deputada federal Jéssica Sales, ao orçamento 2016, foi liberado em julho de 2017. “Esse dinheiro irá somar-se a outros recursos garantidos, que serão aplicados na aquisição de equipamento para ressonância magnética no atendimento especializado aos pacientes portadores de câncer”. O Barretinho, em Porto Velho, como é conhecido, foi inaugurado em 2012, beneficiando e vem contribuindo para o tratamento de pacientes de toda região.

Raquel Lins de Queiroz Keller, gerente administrativa do Hospital de Barretos – Unidade Porto Velho – apresentou o número de atendimento de pacientes que saíram dos municípios acreanos nos últimos dois anos. Segundo ela, em 2016 – 78 pacientes do Acre realizaram 813 procedimentos. Já em 2017, de janeiro a julho, 70 pacientes acreanos realizaram 566 procedimentos, entre consultas médicas e multidisciplinar, exames laboratoriais, exames de imagem, quimioterapias e cirurgias.

Segundo Jéssica Sales, o atendimento em Rondônia vem reduzindo custos no tratamento especializado, evitando o deslocamento à Unidade de Barretos no Estado de São Paulo e outros estados. A decisão de Jéssica Sales de apoiar o Barretinho foi a partir de uma visita que fez ao hospital no ano de 2015. Atendendo a requerimento da parlamentar, uma comitiva de deputados da Comissão de Seguridade Social e Família, da qual ela faz parte, esteve no local para conhecer as instalações.

“O atendimento especializado do hospital é reconhecido a nível nacional e internacional, contando com profissionais qualificados em prevenção e tratamento do câncer, com ênfase na humanização do paciente. Um centro de excelência com mais de 50 anos de história de medicina voltada para os mais necessitados, se mantém com recursos públicos e através de doações de diversos segmentos da sociedade. É o pioneiro das bem-sucedidas parcerias público-privadas do país”, destaca Jéssica.

A seriedade da aplicação dos recursos arrecadados e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos e do alcance social e humanitário do hospital, pesaram na decisão de Jéssica Sales destinar emenda ao Barretinho. “Me sinto absolutamente tranquila e honrada de ter dado minha contribuição, de ser parceira e colaboradora para que os acreanos e todos os demais pacientes assistidos por aquela unidade recebam o tratamento especializado de forma humanizada”, finaliza a deputada.