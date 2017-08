Seleção no Ifac: Prorrogadas inscrições para cursos nas cidades de Rio Branco e Xapuri

Da redação ac24horas 08/08/2017 07:23:48

O Instituto Federal do Acre (Ifac) prorrogou o prazo das inscrições do Processo Seletivo 2017.2 para cursos superiores. Aqueles que tiverem interesse em concorrer a uma das vagas devem se inscrever, pelo link http://selecoes.ifac.edu.br, até às 23h59 do dia 08 de agosto.

Podem participar desta edição candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2014, 2015 e 2016. A classificação será feita com base nas notas das provas das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Redação.

Estão sendo ofertadas 69 vagas para os campi Rio Branco e Xapuri. Os cursos disponíveis nesta edição são: Licenciatura em Matemática, Tecnologia em Agroecologia, Tecnologia em Agroindústria e Tecnologia em Logística.

Conforme novo cronograma, o resultado preliminar será divulgado no dia 09 de agosto. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso deverão apresentar os documentos no dia 10 de agosto. A previsão é de que o resultado final seja divulgado após às 19h, do dia 11 de agosto, juntamente com a lista de classificados e convocados para realização de matrícula.

As matrículas deverão ser realizadas nos dias 14, 15 e 16 de agosto, nas coordenações de Registro Acadêmico de cada campi. Os documentos que deverão ser apresentados para efetivação da matrícula estão disponíveis no edital complementar nº 12, de 01 de agosto de 2017, que pode ser acessado no site do Instituto Federal do Acre.