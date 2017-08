Polícia Civil cumpre 20 mandados de prisão e busca e apreensão em Rio Branco

Da redação ac24horas 08/08/2017 11:02:54



A Polícia Civil do Acre cumpriu 20 mandados de prisão e busca apreensão durante ação na manhã desta terça-feira, 08, contra pessoas com envolvimento direto com organização criminosa, tráfico de drogas e armas, em vários bairros da capital.

Oito pessoas foram presas e conduzidas à delegacia para prestar depoimento. São eles: Alan Morais de Oliveira, 40, Herbissonclei Pereira Rodrigues, 38, vulgo “Binho” Renê Cássio Nogueira de Sena, 35, Cleber Silva de Oliveira, Larissa Sizino de Lima, 19, (flagrante), Pedro Barbosa da Silva,(flagrante), e Elias Bessa da Silva,(preso em Manoel Urbano na mesma ação), Sebastiana Sizino de Lima, 47, além da condução de dois menores que conversaram com a autoridade policial.

Um dos presos durante a ação policial, Renê Cássio Nogueira, tem várias passagens pela polícia e é um dos principais acusados de executar um furto de um trator, tipo retro escavadeira, de um canteiro de obras há aproximadamente 60 dias localizada na estrada de Porto Acre em uma propriedade rural.

Todos os presos tem envolvimento direto com associação criminosa, furtos roubos, tráfico de drogas.

Foram encontrados nas buscas, motocicletas, uma caminhonete modelo Ford Ranger, televisores, celulares, tabletes e droga, além de mais de R$ 4.000,00 em espécie.

A ação contou com 70 policiais civis, três escrivães e dois delegados, com o uso de 12 viaturas.