Petecão e Lindbergh Farias quase vão aos tapas em reunião do Conselho de Ética do Senado; assista

Luciano Tavares, da redação ac24horas 08/08/2017 14:43:03

Os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Lindbergh Farias (PT-RJ) por pouco não trocaram tapas na reunião do Conselho de Ética do Senado nesta terça-feira, 08, para analisar denúncia contra as seis senadoras que tomaram a mesa diretora da Casa, no mês passado, em protesto contra a reforma trabalhista. Um vídeo gravado no ambiente da reunião mostra os dois trocando agressões verbais. O petista Humberto Costa tenta apaziguar a situação entre os colegas enquanto o descontrole e a gritaria toma conta da reunião.

A denúncia no Conselho de Ética têm como alvos Gleisi Hoffmann (PT-PR), Fátima Bezerra (PT-RN), Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), Lídice da Mata (PSB-BA), Regina Sousa (PT-PI) e Ângela Portela (PDT-RR).

Por telefone, Petecão disse que Lindbergh “quer dar uma de doido”. O parlamentar acreano afirmou que tentou defender o senador João Alberto (PMDB-MA), presidente do Conselho, dos ataques de Lindbergh. “O presidente do Conselho é um velhinho, fez ponte de safena esses dias e o Lindbergh fazendo afrontas, querendo criar tumulto.”