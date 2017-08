Ordem para incêndios criminosos em Tarauacá partiram de Rio Branco

Da redação ac24horas 08/08/2017 14:52:54

A ordem para que integrantes de facções criminosas realizassem incêndios em ônibus, casas de pessoas ligadas a área de segurança e prédios públicos em Tarauacá partiram do presídio de Rio Branco. A denúncia é do deputado Jesus Sérgio (PDT), que fez um relato dos ataques que aconteceram no último final de semana no município.

“Domingo à noite, eu fui uma das pessoas que não dormiu por causa do medo. Prenderem uma menina de 20 anos, com tornozeleira, que disse que recebeu ordem de uma pessoa de Rio Branco para incendiar ônibus, carros e prédios em Tarauacá”, disse o deputado que enumerou vários casos acontecidos na cidade do interior.

Jesus relata ainda que “um rapaz de 17 anos mandou duas crianças incendiar o prédio do IDAF. O deputado reclamou da redução do bando de horas dos policiais que prestam serviço no município de Tarauacá. Como vai combater o crime, quando ao invés de aumentar o banco de horas, já que não tem policiais suficientes, o comandante diminui?”