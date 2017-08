Noite desta 2ª tem registros de incêndios e tentativas de homicídio na capital e interior

Novos ataques de facções criminosas foram registrados na noite desta segunda-feira, 07, em Rio Branco e no interior do estado.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou uma tentativa de incêndio em um caminhão na capital, mas o Corpo de Bombeiros controlou as chamas. Em Porto Acre, três ônibus da rede municipal de ensino foram queimados. No município de Senador Guiomard, ocorreu incêndio em uma fábrica de reciclados, que foi combatido pelo Corpo de Bombeiros com apoio de caminhões pipa.

Em Tarauacá, tiveram três tentativas de incêndio. Ainda no município foram presas quatro pessoas acusadas de envolvimento nos ataques.

Na capital, dois indivíduos deram entrada no Pronto Socorro, por disparos de armas de fogo. Já em Sena Madureira nenhuma ocorrência policial foi registrada.

No fim da tarde desta segunda-feira, 7, foram presas pessoas acusadas de serem os autoras dos incêndios do fim de semana, em Rio Branco.

Operações também estão sendo realizadas em outros municípios.

A Secretaria de Segurança informou que 430 homens reforçam a operação nas ruas em mais de 100 viaturas. A força-tarefa é composta por homens das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, do Gabinete Militar do Estado, da Prefeitura de Rio Branco e do Exército Brasileiro, que trabalham em apoio às forças do Estado em áreas de sua competência de atuação.