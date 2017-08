Nível do Rio Juruá baixa e prejudica navegação entre cidades do interior do Acre

Da redação ac24horas 08/08/2017 09:42:00

Há várias semanas que nenhuma chuva é registrada na região do Vale do Juruá, e o tempo seco causa a vazante dos rios, o que dificulta a navegação. O nível baixo do Rio Juruá deixa ainda mais isoladas as cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

No início deste ano, em fevereiro foi registrada a maior cheia do Rio Juruá, com 14 metros e 24 centímetros, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Cinco meses depois, o rio baixou mais de dez metros e já compromete a navegação. A viagem entre Cruzeiro do Sul e Porto Walter chega a demorar sete horas.

O técnico em agropecuária William Denes tem que enfrentar essa viagem toda semana. “A viagem está difícil. O verão está muito forte, mas precisamos ir até lá, e a única possibilidade é essa”, contou. E a viagem ainda é possível porque os motores foram adaptados.

José é proprietário de uma pequena empresa de navegação, e fala das dificuldades que são diárias na região. Ele deu entrevista à TV Juruá. “Fica muito ruim. Este ano está muito seco. Nós encalhamos muito, não sei nem mesmo como os barcos maiores passam. Temos que ter muito cuidado”, disse.

Ele também propõe aos prefeitos da região para fazer um acordo que possa melhorar o transporte fluvial nesta época. “As prefeituras podiam se reunir junto com Imac e fazer uma limpeza desses paus no meio do rio para melhorar da gente passar”, finalizou.