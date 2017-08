Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 50mi nesta quinta

Da redação ac24horas 08/08/2017 20:16:32

A Mega-Sena pode pagar cerca de R$ 50 milhões nesta quinta-feira. O concurso 1.956, sorteado nesta terça, que tinha estimativa de prêmio de R$ 46 milhões, acumulou. O sorteio ocorreu às 20h, no município de Feijó, no Acre.

Veja as dezenas sorteadas: 05 – 08 – 20 – 28 – 40 – 45.

Nesta semana, serão três concursos por conta da “Mega Semana dos Pais”: na terça, quinta e sábado.

A Quina teve 74 apostas vencedoras, cujo prêmio será de R$ 32.189,04 para cada uma.

A Quadra registrou 5.000 ganhadores, com prêmios de R$ 680,56.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 19h do dia do sorteio.

Para a aposta simples, de apenas seis números, a probabilidade de ganhar é 1 em 50 milhões, mais precisamente de 1 em 50.063.860. Já para a aposta máxima, de 15 números, com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acerto é de 1 em 10 mil.