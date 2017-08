Mais tentativas de incêndio são registradas em Tarauacá; Mulheres são presas

Da redação ac24horas 08/08/2017 08:10:40

A noite de segunda feira (7) foi de pânico para a população de Tarauacá. Forças de Segurança foram para as ruas e o povo ficou acordado temendo incêndios criminosos em sua residências. Pelo menos seis tentativas de incêndios foram registradas. Desde o último sábado que esses eventos criminosos vêm ocorrendo na cidade.

Homens das polícias militar e civil, agentes penitenciários e bombeiros ficaram em alerta e fazendo ronda a noite inteira.

Somente na noite desta segunda feira, foram registrados:

18:00h – 01 principio de incêndio criminoso em residência localizada Bairro Senador Pompeu (Praia), contido por populares;

19:30h – 01 tentativa frustrada de incêndio do Ginásio Esportivo;

20:45h – 01 princípio de incêndio em barraca de praia com cobertura de palha, espaço utilizado pela PM em prevenção;

21:30h – 01 Princípio de incêndio numa residência localizada na Rua Severino Ramos, Bairro Senador Pompeu, pertencente a familiares um Agente Penitenciário;

22:20h – 01 princípio de incêndio em uma barraca próximo ao mercado municipal;

22:41h – 01 Princípio de Incêndio em residência localizada na Rua Enoque Coelho, Bairro Senador Pompeu, de propriedade do pai do Cadete BM Marcos Correia, ex policial militar.

Garotas estariam envolvidas em incêndios

Também nesta segunda-feira, 07, após denúncia anônima, a Polícia Militar em Tarauacá prendeu Any Kelly Souza, 20 anos, Daiane Cruz Araújo, 19 anos, e apreendeu as menores, C.C.B, 14 anos, e K.K.L, 15 anos. Todas acusadas de envolvimento com incêndios em veículos e prédios público praticados na noite de domingo.

As menores confessaram que receberam “ordens” de uma pessoa de Rio Branco, que foram repassadas em Tarauacá por Ani Kelly Souza, que cumpre pena por tráfico em regime domiciliar, monitorada por tornozeleira eletrônica.

Com informações do Portal Tarauacá