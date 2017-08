Deputado petista Daniel Zen defende o debate da legalização das drogas no Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 08/08/2017 14:56:43

O líder do governo, deputado Daniel Zen (PT) usou a tribuna da Aleac na manhã desta terça-feira (8) para defender a abertura de um debate para legalização de algumas drogas. O petista atribuiu grande parte dos problemas na área de segurança pública no Acre à disputa pelo controle do tráfico de drogas pelas facções criminosas.

Segundo Zen, desde que um chefão do tráfico internacional foi assassinato no Paraguai, a situação se agravou, já que várias facções começaram uma disputa acirrada pelo controle do tráfico, colocando o Acre no olho do furacão da guerra que vem causando um verdadeiro banho de sangue nas ruas de Rio Branco.

“Há que se pensar seriamente em enfrentar o debate da legalização de determinadas substâncias psicotrópicas entorpecentes. Não falo de todas as drogas. Porque o Estado passa regulamentar, passa tributar, passa a arrecadar. E com essa arrecadação pode fazer o combate o combate do uso de outras drogas não legalizadas”, diz Zen.

Para o governista, algumas drogas deveriam ser legalizadas para gerar recursos para o combate de entorpecentes mais pesados. “Aquelas mais nocivas e danosas a saúde”. O deputado deu como exemplo aconteceu nos Estados Unidos. Ele afirma que o período que mais se consumiu álcool na na vigência na lei seca americana.

“O álcool e o cigarro são drogas, mas são legalizados e pagam tributos caríssimos. São produtos que mais geram receita para o estado que direciona o uso do tributo para o tratamento”, destaca Daniel Zen, ao defender a abertura de um debate que envolva instituições, poderes e sociedade para debater a legalização de algumas drogas.