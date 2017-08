Com Rio Acre cada vez mais seco, Depasa cria campanha contra desperdício

Em meio a seca que se assevera, o Departamento de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa) deu início a uma campanha contra o desperdício de água em Rio Branco, disponibilizando os telefones 08007211314 e 99238-0101 (para contato pelo WhatsApp) e o perfil @depasa.ac (para contato pelo Twitter e Facebook). O nível do Rio Acre, principal meio de abastecimento de água na capital, marcou 1,70 metro na manhã desta segunda-feira, 7, e segue vazando. “E ainda não chegamos no período mais crítico”, disse um oficial do Corpo de Bombeiros.