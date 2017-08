Avião cai em Boca do Acre

João Renato Jácome 08/08/2017 14:02:55

Um avião monomotor caiu na região de Boca do Acre, no interior do Amazonas, no último domingo, dia 06, em meio às eleições para governador do estado. O destino final da aeronave era a cidade de Pauini, também naquele estado. O avião decolou de uma pista na BR-317.

Segundo a Força Aérea Brasileia (FAB), as causas do acidente serão investigadas, mas não há prazo limite para que seja finalizada a apuração dos detalhes do acidente. Além disso, explicou a FAB, apenas um passageiro, o piloto, estava na aeronave no momento da queda.

O pouso forçado ocorreu no leito do Rio Anauiní, e assustou populares que estavam próximos ao local da queda. O avião está em nome de José Ortiz, dono da empresa Ortiz Taxi Aéreo, uma das maiores do estado acreano. A reportagem, contudo, não conseguiu contato com a empresa.

A aeronave estava com o registro válido até 2021, e poderia ser operado para o transporte particular de até seis passageiros, incluindo o piloto. O avião foi fabricado em 1984, ou seja, já faz voos há 33 anos.

O nome do piloto não foi divulgado e o portal não conseguiu contato com a delegacia de Boca do Acre, para apurar o que estava sendo transportado no avião.