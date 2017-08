App mostra que passagens aereas em Rio Branco são as mais caras do Pais

Da redação ac24horas 08/08/2017 07:43:52

Usuários do aplicativo Voopter que buscaram os melhores preços para passagens aéreas nacionais durante o primeiro semestre de 2017 encontraram em cinco capitais e cidades medias, entre elas Rio Branco, as cidades para onde viajar de avião exigiu mais poder aquisitivo dos passageiros durante o primeiro semestre de 2017. Alem da capital do Acre estão na mesma lista Vitória da Conquista (BA), Fernando de Noronha (PE), Natal (RN) e Macapá (AP).Embora os preços dependam de variáveis, como origem, data da viagem e antecedência, esses destinos foram os que tiveram as médias de preço mais altas.

Apenas como exemplo -um único exemplo -a passagem de Rio Branco a Porto Velho, a capital mais próxima do Acre, pode variar de R$206 a R$2,5 mil, segundo o Voopter. Esses precos estratosfericos tem sido motivo de forte embate pelos parlamentares federais acreanos.

O levantamento feito pelo Voopter Data levou em conta as pesquisas dos usuários do comparador de preços de passagens aéreas entre 1º de janeiro e 14 de julho. Em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR) e Belo Horizonte (MG) foram encontradas as melhores ofertas, em média. Para a capital paulista, o preço médio de um bilhete foi de R$ 645, sendo que houve ocasiões em que foi possível voar para São Paulo por R$ 120.

O Voopter é o comparador de preços de passagens aéreas líder no Brasil, com mais de 2 milhões de usuários por mês e 160 mil passagens reservadas por mês nos sites das companhias aéreas e agências de viagem após pesquisa no app ou site.