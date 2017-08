Uma cidade sitiada pelo medo

Queria falar de flores. Da alegria da caminhada. Do aprendizado que tenho com os meus e comigo mesmo. Queria falar de palavras não ditas, de alegrias, de amigos e amigas felizes com seus amores maduros, esperanças renovadas. De satisfação com a maturidade que a vida tem me dado. Da resposta que darei ao Edmir Gadelha Jr. que me chamou de turca pela enésima vez na sexta…

Mas não há como. Me recolho dois dias e meio e volto a uma cidade envolta no caos e no medo. Dois dias sem WhatsApp, redes sociais, telefone e, ao me reconectar à terra, leio mensagens de mortes, mais mortes, cartas suicidas que me recuso a comentar, ônibus queimados, pessoas apavoradas. Medo por toda parte. Subo a TL e vejo que algumas horas antes todo mundo só falava na inauguração da Havan. Tão longe tão perto. Tão desnecessário.

Venho pela estrada e ela está vazia. Nas paradas de ônibus um ou outro desavisado – provavelmente não tem Whats – a espera de um ônibus que não vem. A atmosfera é pesada. Muita poeira. Muita fumaça. Muitas chácaras e quintais com sinais de fogo recente. “Vamu tacar fogo no mundo porque mudanças climáticas é coisa de ecologista radical”. Mais esse é o menor dos problemas. O pau cantando – com o perdão da má palavra – e cada um quer garantir sua vida (in)segura.

Leio notas justificando as ações policiais, de ônibus com escolta policial para garantir o ir e vir do cidadão em pleno domingo (meu Deus!!!!). Volto à dura realidade da vida e recito para mim mesmo: Charlene tu moras no Acre, mas em qualquer lugar que estejas, não será uma leve e momentânea (nem tão leve e nem tão momentânea) tribulação que vai te separar da paz que aquieta a tua alma, não importa se os dias sejam bons ou maus.

Alexandra Albuquerque Taveira, na foto com sua mãe, D. Alzira, é uma dessas pessoas que é simplesmente IMPOSSÍVEL não sorrir ao seu lado. Xanda, ou melhor, Pastora Xanda, como a chamam seus amigos, é alegria em pessoa. Os anos só a fazem melhor. Semana passada foi seu aniversário. Ganhou festa surpresa da família, dos discípulos da igreja, dos amigos de todas as partes. Xanda merece. Que Deus prologue teus dias na terra e continues a ser essa pessoa abençoadora que és. Te amo, amiga!!!

HAVAN

Passei na frente da loja da Havan domingo a tarde. Estacionamento lotado. Vi debates em redes sociais sobre o clima Black Friday, críticas, vergonha alheia e até gente feia. Não visitei a filial. Não tenho opinião. A loja, no geral, tem preço e qualidade. Natural que as pessoas corram para comprar o que veem pela frente. Isso é capitalismo.

REVENDA

Como é do capitalismo também a exploração do homem pelo homem e o aproveitamento das oportunidades. Não é certo comprar um edredom de 30, 40 e vender a 150. Mas pessoas fazem isso. Todos os dias. Infelizmente. No mais, semana que vem irei lá espiar…

Alan Rick Miranda, ladeado pelo casal de pastores Karl e Tiago Campelo, que assumiram no último sábado a Rede de Jovens da Igreja Batista do Bosque

MAIS UMA

O Via Verde Shopping vai ganhar mais uma franquia. Uma loja da iPlace especializada em venda de produtos Apple e acessórios premiu. Gosto dos seus acessórios. São de boa qualidade e preço justo. Não são baratos. Quanto aos produtos da Apple, os impostos que pagamos falam por si. Porém, vai ter promoção de iPhone 7 até o dia 13.

PAUSA

Como todo domingo, começo a escrever a coluna, paro e vou assistir GOT. Faço isso para não forçar vocês a textões sobre cada EP na segunda. Volto já.

GO BACK

Meu senhor e minha senhora, se és da turma dos chato que não assiste a série no dia marcado e abomina spoiler, te digo oi e tchau com a frase da semana: fuja, seu idiota (Tyrion Lannister) hehehehehe…. Meu povo, que episódio foi esse? Que batalha foi aquela? Daenerys e seu dragão me deixaram sem fôlego. E pensar que domingo que vem é o antepenúltimo episódio desta temporada…

SEM AR

Mas sem ar fiquei mesmo com a eminência do Jamie Lannister ser consumido pelo fogo. Lembrei da frase de minha mãe: saiu do fogo e caiu nas brasas. No caso do Jamie – me julga por ter sentimentos por ele, mas ele é gato, tá??, parece ter dado um mergulho nas profundezas do mar sem fim. Um final digno de um EP fabuloso. Vou assistir de novo porque não estou sabendo lidar. Ainda bem que gravei.

REALIDADE

Comentários ainda sob o impacto das cenas a parte, as vezes cuspir umas labaredas de fogo é restaurador. Vendo os dragões da Rainha do Fogo em Game Of Trhones ontem, fiquei pensando como a gente as vezes cospe fogo desnecessariamente e, em outras, engole o fogo sem precisar. Ê vida ingrata.

As amigas Mayara Padrão Renata Peiró e Helcínkia Albuquerque matando as saudades em um dos espaços mais especiais de São Paulo para quem gosta da boa mesa e dos empórios italianos: Eataly Brasil