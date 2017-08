Sobe para 29 o número de pessoas presas após onda de ataques em Rio Branco

Da redação ac24horas 07/08/2017 09:34:13

Três pessoas foram presas entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira, 7, e duas motocicletas oriundas de roubos também foram recuperadas. Já são 29 prisões efetuadas em uma rápida ação de resposta aos ataques criminosos sofridos na noite do sábado passado em Rio Branco e no interior do Acre

Segundo o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), nenhuma ocorrência de incêndio ou homicídio foi registrada na capital na noite de ontem e na madrugada desta segunda-feira. Já em Tarauacá ocorreram dois incêndios e uma tentativa, todas em veículos. Em Sena Madureira, tentaram contra a sede do Ibama, mas sem maiores danos.

Cerca de 400 homens das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, e também homens do Gabinete Militar do Estado e da Prefeitura de Rio Branco e Exército Brasileiro, que trabalha em apoio às forças do Estado em áreas de sua competência de atuação, estão nas ruas. A atuação policial tem o reforço de 100 viaturas.

O serviço de transporte coletivo na capital funciona normalmente nesta segunda-feira, segundo informou em nota o RBTrans.

O Sisp está alertando aos donos de postos de combustíveis que não vendam gasolina em recipientes impróprios.

O Sistema de Segurança do Acre esclarece que esses atos criminosos são reações às medidas adotadas contra grupos criminosos, em especial, o funcionamento pleno do bloqueador de sinais de telefonia no presídio da capital.

A Secretaria de Segurança Pública informou que 23 líderes criminosos que cumprem pena no Estado já foram transferidos para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

O Corpo de Bombeiros além da atuação aos ataques criminosos, também manteve o trabalho de combate a queimadas.