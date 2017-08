Por apoio contra a criminalidade, Sebastião Viana reúne representantes dos poderes

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/08/2017 15:47:37

O governador Sebastião Viana reuniu nesta segunda-feira, 07, na Casa Rosada, o presidente da Assembléia Legislativa, Ney Amorim, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, Francisco Djalma, e a corregedora do Ministério Público, Kátia Rejane, para tratar sobre a união das instituições públicas contra a onda de criminalidade que estourou no final de semana após ataques a ônibus e assassinatos comandados por membros de facções criminosas.

Viana disse que o Estado deu uma resposta rápida à sociedade, após os atentados, ao pretender 29 criminosos.

Pelo menos 400 policiais com o suporte de 100 viaturas estão nas ruas no combate ao crime.

“Estamos reunidos aqui em união e apoio. Em menos de 24h demos uma forte resposta ao crime, insatisfeito com o bloqueio total da comunicação no presídio”, disse o governador.

O desembargador Francisco Djalma afirmou que conversas serão mantidas com juízes com o objetivo de acelerar processos relacionados a crimes.

“Algumas ações sejam atendidas com mais rapidez. É isso que vamos dialogar com os juízes, para que os processos vinculados ao crime organizado sejam acelerados”, afirma o magistrado.

A procuradora Kátia Rejane destacou que “o MPE por meio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), tem fortalecido essas ações de apoio. Nossos promotores de justiça que atuam na área criminal estão sempre alertas nas audiências de custódia, porque estamos em um momento delicado”.

A reunião contou ainda com as presenças do prefeito Marcus Alexandre Viana, do presidente da Câmara Municipal, Manuel Marcos, e do secretário de Segurança, Emylson Farias.