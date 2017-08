Populares encontram corpo de homem de 33 anos embaixo de ponte no bairro Taquari

Da redação ac24horas 07/08/2017 15:55:23

O corpo de Ronivon Ferreira da Silva, 33 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (07), em um barranco logo abaixo da ponte que liga o bairro Taquari ao bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Populares informaram que o homem possivelmente seria marido de Alice Silva Pereira, de 33 anos, mulher que sofreu tentativa de homicídio por disparos de arma de fogo no bairro Triângulo no início da noite de domingo (06) e está internada no Pronto Socorro. Os criminosos estavam em uma motocicleta e fugiram após o crime. A informação está sobre averiguação.

No corpo a perícia encontrou apenas uma marca feita por um projétil de arma de fogo, junto à virilha e a possibilidade é de que ele tenha sofrido uma hemorragia interna.

O cadáver foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e em seguida levado a base do Instituto Médico Legal (IML).