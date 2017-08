Policia prende dois por roubo, furto e estelionato, no Segundo Distrito de Rio Branco

Da redação ac24horas 07/08/2017 09:45:23

A Polícia Civil apresentou na manhã desta segunda feira (07), o cumprimento de mandado de prisão de duas pessoas pelos crimes de roubo, furto e estelionato. As prisões aconteceram na região do Bairro Belo Jardim, no domingo (06).

Os presos foram Daniel Rodrigues Correia, preso com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo em Porto Velho e Nilton Júlio Conceição da Silva, preso com mandado em aberto pelo crime de furto e estelionato.

De acordo com o delegado Karlesso Nespoli, Daniel é natural de Porto Velho (RO) e devido estar sendo procurado pelo crime de roubo naquela cidade, se mudou para Rio Branco, onde a polícia também investiga se está relacionado a crime na cidade.

Já Nilton Júlio, tem mandados pelo crime de furto e estelionato. Segundo as investigações, ele era acostumado a frequentar bancos onde ele abordava pessoas com dificuldade nos caixas eletrônicos e oferecia para ajuda conseguir dados bancários e efetuar transações, empréstimos e até saques de dinheiro.