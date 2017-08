Policia Militar de Cruzeiro apura informações sobre suspeitos de atirarem em casa de sargento

Archibaldo Antunes 07/08/2017 15:51:24

Em coletiva à imprensa no final da manhã desta segunda-feira, 7, o comandante da Polícia Militar no Vale do Juruá, major Lázaro Moura, afirmou que a corporação já está averiguando informações sobre a dupla que alvejou a casa de um sargento da PM. O atentado ocorreu nesta madrugada, e pelo menos dez tiros foram efetuados contra o imóvel. Ele não quis adiantar os detalhes da operação de busca aos atiradores.

Segundo o major Moura, a Polícia Militar intensificou as rondas preventivas nos bairros de Cruzeiro do Sul, principalmente naqueles em que índices de criminalidade são mais elevados. O objetivo é evitar que se repita na cidade o que vem ocorrendo na capital do Estado e em alguns municípios do interior. O número de policiais em serviço também aumentou nos últimos dias, de acordo com ele.

“Orientamos a população que acione a polícia através do 190 em face de qualquer pessoa em atitude suspeita próxima de sua residência ou de qualquer órgão público. Uma vez que isso seja feito, nosso efetivo agirá de imediato”, garantiu.

Outra recomendação feita é que os moradores guardem seus veículos em lugares seguros.

O major também afirmou que a PM, “em hipótese alguma”, recuará diante da atuação dos integrantes das facções.

“Estamos fazendo um combate que envolve ações muito rigorosas e específicas contra o crime organizado. Daqui pra frente, caso a ordem pública seja quebrada, nós vamos intensificar cada vez mais o trabalho com o nosso efetivo”, concluiu.