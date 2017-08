Ônibus operam normalmente na manhã desta segunda, em Rio Branco, com escolta da PM

Da redação ac24horas 07/08/2017 07:29:17

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS, informa que a frota de ônibus de iniciou operação às 6h da manhã desta segunda-feira, 7, normalmente. De acordo com o orgão, o funcionamento do transporte coletivo na capital contará com suporte policial para manter a segurança dos usuários e trabalhadores do sistema.