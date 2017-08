Movimento se organiza para realizar marcha da “Escola sem Partido”, em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/08/2017 10:00:50

O Movimento Brasil Livre realiza em todo país no dia 15 deste mês um marcha pela “Escola Sem Partido”. No Acre, a manifestação acontece na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, a partir das 9h.

Os organizadores informam que objetivo do movimento é fazer um alerta sobre o que eles consideram “doutrinação ideológica nas escolas” principalmente de professores pertencentes a grupos de esquerda.

“É um projeto que acaba com a doutrinação de professores que são filiados a partidos militantes que entram nas escolas para discursar e levar a sua Ideologia, sem dar liberdade aos jovens de escolher o que eles pensam da política brasileira”, informa Athos Santos, do MBL no Acre.

O movimento “Escola sem Partido” existe há algum tempo, porém há pouco mais de dois anos passou a virar pauta nas casas legislativas do país, câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional.