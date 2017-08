Mãe de Bruno Borges cansa de ataques e deixa grupo de estudos da obra do filho

Da redação ac24horas 07/08/2017 08:06:32

A empresaria Denise Borges, mãe do estudante desaparecido Bruno Borges, saiu neste domingo, 6, do grupo Bruno Borges Estudos, no Facebook, alegando ataques a ela e sua família. “De joelhos, rogo a Deus, que traga meu filho de volta, e rogo a Deus por todas as pessoas “podres” que se acharam no direito de agredir, duvidar, atacar e ofender minha família”, disse. O grupo possui mais de 19,4 mil membros.

“Deus é misericordioso e há de perdoar a todos. Gratidão a todas as pessoas de bem que tem neste grupo”, disse ela, completando que “tem muita gente que está aqui para espalhar e jogar para fora, a podridão que tem dentro”. Denise agradeceu e se despediu das pessoas que considerou solidarias a sua dor e sofrimento.

A editora de Bruno Borges, Renata Carvalho, confirmou que 20 mil exemplares do livro TAC – Teoria da Absorção do Conhecimento já foram vendidos até a semana passada, o que confirmou a obra como bestseller brasileiro.