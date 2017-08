Empresários dizem que não há risco de desabastecimento de combustíveis no Acre

Da redação ac24horas 07/08/2017 13:00:14

Não há risco no momento, de desabastecimento de combustíveis no Estado do Acre, em virtude do baixo nível do rio Madeira. Foi o que garantiu por meio de nota o Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac).

De acordo com o Sindicato o que ocorre é um atraso com média de 24 horas na travessia das carretas que trazem os produtos devido o engarrafamento na balsa.

Por causa disso, alguns postos podem ter o estoque reduzido, mas que não deve ultrapassar a um dia, no máximo, para normalizar a situação.

Na nota, a entidade aproveita para lembrar que “esse é mais um momento importante para cobrarmos das autoridades celeridade na obra da ponte sobre o rio Madeira. Construção essa, que tardou a iniciar e que precisa de agilidade para ser concluída”, diz o Sindicato.