Começam nesta segunda-feira, 7, as inscrições para Enceja

Da redação ac24horas 07/08/2017 08:30:49

Começam nesta segunda-feira, 7, as inscrições para o Exame Nacional para Certificações de Competências de Jovens e Adultos ,o Enceja, prova que substitui o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, na função de certificação para o ensino médio.

As inscrições são gratuitas e podem ser no site do Inep ate o dia 18 de agosto. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira realizou algumas alterações no certame, as quais devem ser atentamente lidas pelo estudante. As provas serão dia 22 de outubro.