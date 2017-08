Cesta básica mais barata do Brasil está em Rio Branco, informa estudo do Dieese

Da redação ac24horas 07/08/2017 08:27:10

A cesta básica mais barata do Brasil em julho foi mais uma vez a comercializada, em Rio Branco, capital do Acre, segundo a pesquisa mensal do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas (Dieese).

Entre janeiro e julho de 2017, o custo da cesta apresentou queda em 18 capitais, com destaque, como foi citado, para Rio Branco: -13,63% em relação ao apurado ao longo deste ano. Manaus com redução de 8,51%, Cuiabá (-7,32%) e Campo Grande (-6,34%) são as outras onde ocorreram as maiores reduções.De outro lado, as maiores altas acumuladas foram registradas em Aracaju (4,17%), Recife (3,93%) e São Luís (3,24%).