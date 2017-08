Bandidos atiram contra casa de sargento da Polícia Militar

Archibaldo Antunes 07/08/2017 11:14:47

A onda de terror vivenciada pelos moradores da capital e de outros municípios do Acre chegou a Cruzeiro do Sul na madrugada desta segunda-feira, 7. Por volta das 2h20, bandidos em uma motocicleta fizeram pelo menos dez disparos de arma de fogo contra a residência de um sargento da Polícia Militar, localizada no bairro Formoso, na periferia da cidade. Ninguém foi ferido.

Testemunhas relataram à polícia ter visto dois homens vestidos de preto em uma motocicleta também preta que transitava na contramão. Ao chegar em frente à casa do sargento, eles efetuaram os disparos.

Cinco projéteis foram recolhidos no interior do imóvel e entregues na Delegacia Geral de Polícia Civil, que vai averiguar qual o calibre das armas usadas pelos bandidos. Por pouco o filho do militar não foi atingido. O beliche no qual a criança dorme apresenta algumas perfurações.

Acordado pelos disparos, o sargento tratou de proteger a família. Quando saiu da residência, os suspeitos já haviam fugido.

Uma guarnição da PM fez buscas nas imediações e nos bairros adjacentes, mas ninguém foi preso.