Um dia antes dos ataques do último sábado, 22 presos são remanejados do FOC para o Antônio Amaro

Da redação ac24horas 06/08/2017 11:31:46

Um dia antes do início dos ataques que resultaram em três ônibus queimados, três assassinatos e vários feridos em diferentes bairros de Rio Branco, 22 detentos que estavam na Unidade a penitência Francisco de Oliveira Conde (FOC), foram remanejados para o presídio Antônio Amaro Alves.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Secretária de Segurança Pública do Acre na manhã deste domingo (06). A medida foi uma tentativa de desarticular 22 presos considerados comandantes de facções criminosas que atuam dentro do complexo prisional da capital acreana.

O remanejamento faz parte de várias ações que vem sendo desencadeadas pela cúpula da segurança do Estado para a combater o crime dentro e fora das unidades penitenciárias. O bloqueador de sinal para celular foi reforçado no presídio e também a segurança com o reforço policial.