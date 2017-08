RBTrans anuncia operação especial para garantir circulação de ônibus em Rio Branco

Da redação ac24horas 06/08/2017 13:51:44

Após os ataques que resultaram no incêndio de quatro ônibus em Rio Branco, a Superintendência Municipal de Transportes (RBTRANS) divulgou nota neste domingo (6) para comunicar à população de Rio Branco, a realização de uma operação para garantir a circulação de ônibus nos bairros da capital. Leia a íntegra da nota:

Com objetivo de garantir a segurança dos usuários e trabalhadores do transporte coletivo, uma operação especial será realizada das 16h30 às 22h, horário de maior demanda de passageiros aos domingos, quando os ônibus sairão do Terminal Urbano com escolta da Polícia Militar e apoio dos demais órgãos de segurança do Estado. Antes desse horário, a operação de ônibus está suspensa, o retorno será às 16h30.

Rio Branco, 06 de agosto de 2017.

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco – RBTRANS.