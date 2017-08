Polícia recupera motocicletas e vários objetos no Conquista

Da redação ac24horas 06/08/2017 19:28:17

Policiais militares do Quarto Batalhão conseguiram recuperar na tarde deste domingo (06), duas motocicletas com restrição de roubo/furto e outros materiais que provavelmente podem ser oriundos de crimes de assalto. Dois foram presos e encaminhados a delegacia nesta ação.

A ocorrência iniciou quando policiais foram informados sobre o roubo de uma das motocicletas recuperadas, através do Ciosp. Ela e a outra moto com placa adulterada, estavam em uma residência localizada na Rua Padre Cícero, no bairro Conquista. Na casa, também foram encontradas várias bolsas femininas, joias, televisores, caixa amplificada e vários aparelhos celulares.

Dois jovens, entre eles um menor estavam na casa e foram conduzidos a Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), para os devidos esclarecimentos sobre os objetos. Eles devem responder pelo crime se receptação.

Caso alguém tenha sido vítima de roubo ou furto nos últimos dias e reconheça alguns dos objetos nas imagens, tudo está em posse da Polícia Civil, na Delegacia da Mulher onde também funciona a Depca.