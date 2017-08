Parada do Orgulho LGBT lota Centro de Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 06/08/2017 19:13:59

“Não é festa, é revolução” foi o tema da 11ª Parada do Orgulho LGBT realizada neste domingo, 06, em Rio Branco. O evento marcou o encerramento da Semana Acreana da Diversidade.

Com caminhões de som, cartazes e faixas, os manifestantes caminharam pela avenida Getúlio Vargas, no Centro, até a Gameleira, 2º Distrito da capital, anunciando paz, igualdade e amor.

A tradicional bandeira com as cores do arco-íris, uma representação da diversidade, foi erguida pelos manifestantes durante todo o trajeto.

“Não podemos deixar de negar direitos. Só o amor constrói pontes sem discriminação. Não é privilégio dar direitos à população LGBT. Que todos nós tenhamos direito de sermos livres e iguais”, destacou o ativista gay Germano Marino, ao agradecer as parcerias de entidades e órgãos públicos para a realização do ato.

Este ano, a organização da Parada buscou promover um evento muito mais reflexivo do que festivo. Daí o tema “Não é festa, é revolução”, que também é uma referência aos 115 anos da Revolução Acreana .

O evento será encerrado com shows de artistas locais no Calçadão da Gameleira.

Fotos: Juan Diaz

