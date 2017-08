Mais um ônibus é incendiado por criminosos na manhã deste domingo em Rio Branco

Da redação ac24horas 06/08/2017 10:42:19

Depois de uma noite sábado com três ocorrências de incêndio de ônibus, os criminosos voltaram a atacar na manhã deste domingo (6) e incendiaram um ônibus no ramal do Zezé, no bairro Belo Jardim, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, aproximadamente 15 homens abordaram o veículo. Eles estavam de posse de vasos com combustível e pediram para os passageiros descerem, em seguida atearam fogo ônibus.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiram evitar que as chamas se espalhassem e atingisse a residência de um morador do bairro. Após o novo ataque, a população da localidade também ficou sem energia elétrica.