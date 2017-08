Mais de 2,3 milhões de eleitores estão votando para governador no Amazonas

Mais de 2,3 milhões de eleitores amazonenses estao de volta às urnas neste domingo, 6, para escolher novo governador. No dia 4 de maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a cassação do mandato do ex-governador José Melo (Pros) e do vice Henrique Oliveira (SD), por compra de votos nas eleições de 2014. Além disso, os ministros determinaram a realização de novas eleições diretas no estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, David Almeida (PSD), assumiu o governo interinamente. O Tribunal Regional Eleitoral do Acre enviou ajuda para a eleicao em algumas cidades do Amazonas.

Nove candidatos disputam o governo: Amazonino Mendes , Eduardo Braga, Jardel Deltrudes, José Ricardo, Liliane Araújo, Luiz Castro, Marcelo Serafim, Rebecca Garcia e Wilker Barreto.