“Flecha é mais tranquila que bala”, diz indigenista aposentado que tem intenção voltar a viver na floresta devido a onda de violência de Rio Branco

Da redação ac24horas 06/08/2017 11:06:26

O indigenista aposentado Jose Carlos dos Reis Meireles relatou neste sábado, 5, sua intenção de voltar a viver na floresta devido a onda de violência que assola a capital do Acre. Ele já foi flechado por um índio isolado durante uma pescaria na região do Alto Envira e teve de ser socorrido por um helicóptero do Exercito Brasileiro. A flecha atravessou o pescoço mas ele foi salvo gracas a rapidez no socorro.

Atualmente, ele presta consultoria para o governo do Acre.

“Rio branco tá feio. Tiroteios, e uma confusão dos diabos. Saí do shopping e na ida pra casa um cara fora de um carro estirado no asfalto. Gente estranha passando correndo aqui pela minha rua no Tucumã.. Vou voltar pra mata. Flecha é mais tranquila que bala” disse Meireles, não se sabe se em tom de brincadeira. O fato e que a situação e seria e tem mudado o comportamento da população de bem de Rio Branco.