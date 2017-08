Em nota, Emylson Farias diz que “autores dos ataques já foram identificados”

Da redação ac24horas 06/08/2017 00:20:02

Após os ataques de supostos membros de facções criminosas que incendiaram três ônibus e executaram quatro pessoas na cidade de Rio Branco, neste sábado (6), o secretário de segurança pública, Emylson Farias, divulgou uma nota à população do Estado, comunicando que os autores dos atos criminosos já foram identificamos pela polícia. Leia a íntegra da nota:

Nota à população acreana

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, vem a público se manifestar sobre as recentes ações criminosas, nesta noite de 05 de agosto de 2017, que resultaram no incêndio de três ônibus que fazem o transporte público da população, bem como de crimes contra a vida, ocorridos em alguns bairros desta capital.

Em primeiro lugar, cumpre informar que se trata de uma ação oriunda de integrantes de facções criminosas, em retaliação à eficaz medida de bloqueio do sinal de telefonia celular nas unidades prisionais de Rio Branco.

A situação está devidamente controlada, mediante a ação das forças de segurança pública, que estão em campo, para prevenir e reprimir as práticas criminosas, além do constante monitoramento realizado pelos serviço de Inteligência.

Os autores dos ataques já foram identificados e todas as providências cabíveis já estão sendo tomadas, para que sejam indiciados, presos e processados, conforme a legislação brasileira.

O Estado do Acre não permitirá que grupos criminosos continuem a prejudicar a população, com seus atos de terrorismo. As medidas de bloqueio de sinal de telefonia serão mantidas, intensificadas e, oportunamente, serão ampliadas a outras unidades penitenciárias do Estado, além do que, outras providências visando coibir esses crimes serão implementadas.

Por fim, o Estado não tolerará ou se encurvará diante de qualquer tipo de ameaça ou ataque à sociedade, às instituições, ao patrimônio público. A população pode estar ciente e confiante de que as forças de segurança pública estão a postos e envidarão todos os esforços necessários para coibir o crime e garantir a paz em nosso Estado.

Emylson Farias da Silva

Secretário de Estado de Segurança Pública