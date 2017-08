Amazonino Mendes disputa segundo turno contra Eduardo Braga em eleição do AM

web 06/08/2017 18:19:40

Com 87,70% das urnas apuradas, o resultado das eleições suplementares no Amazonas apontam um vitória parcial do ex-governador Amazonino Mendes (PDT), que enfrentará o senador Eduardo Braga (PMDB) no segundo turno da disputa. Amazonino teve 39,28% dos votos válidos, enquanto Braga tem 23,90%.

A candidata Rebecca Garcia (PP) aparece em terceiro lugar, com 18,05% dos votos e José Ricardo (PT), 13,72%. Os votos brancos e nulos somam 17,9% e as abstenções estão em 22%.

A maior parte das urnas apuradas até agora são na região metropolitana de Manaus. O interior representa 40% dos votos válidos no Amazonas, historicamente. Amazonino já governou o Amazonas por três vezes e foi ainda prefeito de Manaus por três mandatos.

Amazonino Mendes formou uma coligação com o PSDB do prefeito Arthur Virgílio, o DEM do deputado Pauderney Avelino, o PSD do senador Omar Aziz. Já Eduardo Braga, governador por duas vezes e prefeito uma vez – além de vice -prefeito em outra ocasião – tem o apoio da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB).

As eleições suplementares decorrem da cassação da chapa do ex-governador José Melo (Pros), por compra de votos.

Coletiva:

A coligação “Movimento pela reconstrução do Amazonas” realiza coletiva de imprensa com o candidato Amazonino Mendes (PDT), às 20h de hoje, no Comitê Central, na avenida Pedro Teixeira, número 84, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

Já o candidato Eduardo Braga (PMDB), junto com o vice, Marcelo Ramos, falam sobre as expectativas do segundo turno, às 19 horas, na sede do Partido da República (PR), localizada na Rua Santa Helena, Quadra F, 4 – Adrianópolis.

Fonte: emtempo.com.br