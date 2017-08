Cidades do interior também sofrem com ataques e terror generalizado de facções

Da redação ac24horas 06/08/2017 10:00:20

O interior do Acre também pega fogo com a onda de ataques e vandalismo. Em Sena Madureira, por exemplo, tentaram tocar fogo na Garagem Municipal, onde são estacionados e consertados os veículos oficiais daquele município.

Em Tarauacá os bandidos usaram um coquetel molotov para incendiar o restaurante da dona Bebe Damasceno, tradicional na cidade e responsavel por servir marmitex do presidio local.

Ainda na madrugada de os bandidos tocaram terror na cidade de Feijó, ateando fogo em ônibus e no posto de saúde Florinda Vieira das Neves, no bairro Conquista. Tambem tentaram tocar fogo no carro e na casa de um agente penitenciario que, segundo informações não oficiais, reagiu atirando com uma arma de fogo deixando um vândalo ferido.

A Policia Militar prendeu algumas pessoas com armas de fogo, drogas e televisores supostamente roubados em residencias da cidade.