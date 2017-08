Após ataques, Sebastião chama governo federal de omisso no combate ao narcotráfico

Luciano Tavares, da redação ac24horas 06/08/2017 10:48:07

Após a noite de terror em Rio Branco, com a ocorrência de assassinatos e incêndios a ônibus comandados por facções criminosas, o governador Sebastião Viana disse em sua página no Facebook que alguns dos autores dos atentados foram presos graças ao esforço das polícias do Acre, mas acrescentou que enquanto não houver uma “força tarefa nacional” o Estado continuará “enxugando gelo”.

“Sem uma grande força tarefa nacional, priorizada, com grande união com os estados, estaremos “enxugando gelo”.

O narcotráfico está solto”, disse o governador.

O governador aproveitou para mais uma vez criticar o Governo Federal que, segundo ele, é “omisso contra o narcotráfico na Amazônia, salvo pela bravura de parceiros do exército, PF e PRF”.

“A cada covarde tentativa de intimidação por criminosos, mais firme será a resposta do Estado”, promete Viana.