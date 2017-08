Homem de 41 anos está desaparecido há 8 dias e família pede ajuda nas redes sociais

Da redação ac24horas 06/08/2017 19:21:00

O trabalhador de serviços gerais, Antônio Altevi Borges da Silva, de 41 anos, está desaparecido desde o dia 30 do mês de julho e a família está desesperada em busca de informações.

De acordo com a cunhada, Juliana Vieira, ele e a esposa moram em uma área de invasão do Ramal do Pica-pau, região da Praia do Amapá e ele saiu de casa por volta dE 1h da madrugada daquele dia, após um homem o chamar do lado de fora da casa. A esposa estava na cama e escutou o chamado do homem,mas nao saiu para verificar de quem se tratava.

“Ele é usuário de drogas e desapareceu após sair com um homem que o chamou pela madrugada. Nos estamos desesperados atrás dele, já fomos na beira do Rio em Plácido de Castro, até o antigo endereço dele pra ver se encontrávamos ele vivo ou morto, mas, até agora nada”, disse a cunhada.

Um Boletim de Ocorrências já foi registrado na Segunda Regional de Polícia Civil. Se alguém tiver informações que possam levar ao seu paradeiro, a família deixou um número para contato 99929-0373.