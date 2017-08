Três ônibus são incendiados e quatro homens são executados

Da redação ac24horas 05/08/2017 22:27:30

Após vazar um áudio nas redes sociais na sexta-feira (04) de um suposto integrante de uma facção criminosa sugerindo ataques na cidade em retaliação ao bloqueio total do sinal de celular nos presídios da capital, neste sábado (05), coincidentemente, já foram registrados pelo menos três incêndios a ônibus e quatro crimes de homicídio em vários bairros de Rio Branco.

O primeiro incêndio aconteceu a um ônibus na parada final do bairro Canaã. Os criminosos pediram para que as pessoas saíssem e em seguida atearam fogo no coletivo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e logo após terminarem de conter o incêndio já tiveram que atender a uma outra ocorrência envolvendo ônibus no início do bairro Taquari. Este também foi alvo de criminosos que após atearem fogo no veículo fugiram tomando rumo ignorado. Outra ocorrência de incêndio foi gerada no bairro Cidade do Povo. Nos três casos os ônibus foram completamente consumidos pelas chamas e não tem mais condições de retomarem os serviços de circulação.

Homicídios

O sábado também está sendo palco de uma série de homicídios em várias partes da cidade. As vítimas, todos do gênero masculino foram alvos de disparos de arma de fogo e morreram antes mesmo de receberem o devido socorro. O primeiro crime contra a vida, aconteceu no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, o segundo no bairro Vitória em seguida outra morte na Avenida Amadeo Barbosa e por último até as 20h um morto o bairro Areal.

Em suposta mensagem de líderes de fações, os criminosos ameaçam queimar prédios públicos e invadir casas de policiais:

“SALVE GERAL APATI DE HOJE TODOS PREDIO PUBLICOS E TODAS EM PRESA ASOCIADA AL GOVERNO DO ESTADO VAMOS BOTA TUDO NO CHAO ONDE TIVE EM PREZA DO GOVERNO VAMOS DETRUI TUDO NOS DA MAIO ORGANIZAÇÃO DO ESTADO DO ACRE NAO VAMOS MAS ASEITA SER OPRIMIDOS PELO GOVERNO E SECRETÁRIO DE SEGURAÇA E SEUS PAL MANDADO VAMOS ATACA CASAS DE AGETE CASA DE POLICIA TUDO QUE FOR DESA RASA VAMOS PRA TUDO OU NADA DAQUI PRA FRENTE SO NAO VAMOS TOCA FOGO EM COLEGIOS EM CRECHES NADA QUE FOR PELO BEM DA SOCIEDADE NAO VAMOS MECHE NOSO ALVO AGORA E TODAS AS AREAS DE COMECIO DO GOVERNO ELES DESACRETIRARO DO CRIME DO ACRE AGORA VCS VAO PROVA OQUE E O CRIME DE VERDADE”