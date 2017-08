Pastor Manuel Marcos visita bairro da Glória e ouve reivindicações de moradores

Da redação ac24horas 05/08/2017 08:51:27

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, Manuel Marcos (PRB), esteve na manhã desta sexta-feira, 4, cumprindo uma agenda no bairro da Glória, na Travessa Cajazeira, acesso asfaltado graças a indicação do parlamentar.

Manuel Marcos também ouviu mais reinvidicações e participou de um café da manhã oferecido pela comunidade. Os moradores solicitaram a manutenção de uma passarela e limpeza de um córrego no local.

“Estamos trabalhando em benefício do povo, aproveito para ressaltar a parceria com executivo, através do prefeito Marcus Alexandre que não tem atendido somente as indicações do vereador Manuel Marcos, mas de todos parlamentares da casa legislativa, e o nosso trabalho é esse, é estar junto com o povo, lutando, buscando melhorias, e levando aos órgãos competentes, as demandas da sociedade”, encerrou o vereador.