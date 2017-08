Nem artistas na inauguração da Havan ofuscam tietagem a Tiririca

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 05/08/2017 09:53:55

Considerado um dos maiores fenômenos de público entre os humoristas brasileiros e acostumado a levar multidões aos seus shows, o deputado Tiririca faz show logo mais as 19 horas no Teatro Universitário da UFAC. Muita gente achou que a presença do humorista em Rio Branco seria ofuscada pela inauguracao da Havan, que trouxe artistas consagrados como Ratinho e Celso Portioli. “Que Havan que nada, o negocio e Tiririca”, disse o webdesigner Weverton Andrade.

“Eu estou no poder, todo mundo está vendo. Eu cheguei no poder, todo mundo está vendo. Eu cheguei no poder e agora estou podendo. Me criticaram bastante, disseram que eu não sabia ler. Fizeram muitas fofocas que eu não sabia escrever. Fiz o teste e passei e todo mundo viu, e os que me criticaram vão pra…”, diz trecho da música do ultimo cd lançado pelo humorista, cantada em ritmo de forró, que o humorista certamente entoara em Rio Branco.