Médicos buscam modelo para ampliar transplantes no Acre

Da redação ac24horas 05/08/2017 14:48:30

Profissionais envolvidos com a questão dos transplantes no Acre estiveram recentemente em Curitiba, no Parana para conhecerem a Central de Transplantes do Parana com o objetivo de trocar conhecimentos e replicar as estratégias utilizadas pelo estado sulista para conseguir doadores efetivos e manter os altos números de transplantes. Dados do último levantamento de 2017 mostram que em julho o Paraná realizou 50 doações, o maior número até agora já registrado.

“Estamos aqui para aprender com a experiência da Central e conhecer a estrutura que o Estado oferece. A Central de Transplantes do Paraná hoje é uma grande referência em termos de doações e transplantes no Brasil”, afirmou a coordenadora da Central Estadual de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Acre, Regiane Ferrari.