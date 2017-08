Livro do acreano Bruno Borges está na lista dos 20 mais vendidos do Brasil

Da redação ac24horas 05/08/2017 08:59:02

Com informações do Jornal do Comercio

Mais de quatro meses após o seu sumiço, o menino do Acre voltou a ser notícia. Parte da obra que foi encontrada em seu quarto já começou a ser vendida e está fazendo sucesso. De acordo com o site Publish News, o primeiro livro de Bruno Borges, “TAC: Teoria da Absorção do Conhecimento”, entrou na lista dos 20 mais vendidos do país na categoria não-ficção entre os dias 24 e 30 de julho.

Bruno, de 24 anos, desapareceu no dia 27 de março, deixando cerca de 14 livros manuscritos em seu quarto, todos codificados. Além dos livros, o quarto de Bruno estava com vários códigos escritos nas paredes, além de uma estátua do filósofo Giordano Bruno. Na época, seu desaparecimento foi um dos principais temas das redes sociais, com diversas pessoas tentando encontrar pistas para solucionar o caso.

O jovem, no entanto, segue desaparecido. Os livros, após serem decifrados, estão sendo publicados pela família de Bruno através da editora Arte e Vida. O primeiro livro já teve sua tiragem original, de 20 mil cópias, esgotada. Cerca de 14,8 mil unidades já estavam reservadas antes mesmo do lançamento oficial.

Polícia já trata caso como resolvido

Apesar do jovem seguir desaparecido, a polícia já trata o caso como resolvido. De acordo com os investigadores, tudo não passou de um plano para divulgar suas obras. “Não foi um sequestro, se trata de vontade própria (…) há um plano para divulgação das obras”, declarou o delegado Alcino Sousa Jr. para a imprensa no mês passado.